В ВОЗ заявили, что изменений в позиции по «Спутнику V» нет

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что ситуация с рассмотрением заявки на одобрение российской вакцины «Спутник V» со стороны ВОЗ не изменилась.
В ВОЗ заявили, что изменений в позиции по «Спутнику V» нет
  • РИА Новости

«Нет нового развития ситуации. Мы всё ещё ждём дополнительных данных от заявителя и производителей. Они необходимы до начала корректирующих и профилактических мероприятий, направленных на пересмотр результатов проверки и рассмотрение оставшихся частей досье. После этого процесс может быть продолжен», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы организации.

Ранее замглавы Панамериканской организации здравоохранения (РАНО) Жарбас Барбоса заявил, что вопрос об одобрении российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения приостановлен до новой инспекции одного из заводов-производителей.

Сенатор Владимир Круглый прокомментировал ситуацию с процессом одобрения вакцины «Спутник V» в ВОЗ.

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