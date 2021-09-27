Земан одобрил закон об отстранении компаний России и КНР от достройки АЭС
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Об этом сообщило Чешское телевидение.
Закон был поддержан обеими палатами парламента Чехии.
Согласно тексту документа, к строительству и обслуживанию энергоблока могут привлечь лишь компании из государств, участвующих в Соглашении о государственных закупках под эгидой ВТО от 1996 года. При этом Россия и Китай в этот список не входят.
В апреле чешский вице-премьер и глава Минпромторга Карел Гавличек сообщил, что «Росатом» не будет участвовать в тендере на достройку АЭС «Дукованы».
В «Росатоме» назвали такое решение Чехии нерыночным.