Земан одобрил закон об отстранении компаний России и КНР от достройки АЭС

Чешский президент Милош Земан подписал закон, который исключает возможность участия российских и китайских компаний в строительстве и обслуживании нового энергоблока на атомной электростанции «Дукованы».

Об этом сообщило Чешское телевидение.

Закон был поддержан обеими палатами парламента Чехии.

Согласно тексту документа, к строительству и обслуживанию энергоблока могут привлечь лишь компании из государств, участвующих в Соглашении о государственных закупках под эгидой ВТО от 1996 года. При этом Россия и Китай в этот список не входят.

В апреле чешский вице-премьер и глава Минпромторга Карел Гавличек сообщил, что «Росатом» не будет участвовать в тендере на достройку АЭС «Дукованы».

В «Росатоме» назвали такое решение Чехии нерыночным.