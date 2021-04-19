В Чехии заявили, что «Росатом» не будет участвовать в тендере на достройку АЭС «Дукованы»

Чешский вице-премьер и глава Минпромторга Карел Гавличек сообщил, что «Росатом» не будет участвовать в тендере на достройку АЭС «Дукованы».

Он сообщил, что «правительство приняло единодушное решение, что в числе кандидатов на участие в тендере на достройку АЭС «Дукованы» остаются три фирмы: американская Westinghouse, французская EDF и южнокорейская KHNP».

«Российская фирма «Росатом» в свете новой известной информации не будет участвовать в тендере», — цитирует РИА Новости Гавличека.

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

В ответ на действия Праги Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию до конца дня 19 апреля.