В «Росатоме» назвали нерыночным решение Чехии об АЭС «Дукованы»

Короткая ссылка
Исключая «Росатом» из тендера по АЭС «Дукованы», Чехия лишает свою промышленность контрактов на миллиарды евро — российское предложение подразумевало вовлечение сотен чешских и европейских компаний в проект расширения АЭС, сообщили в госкорпорации.
В «Росатоме» назвали нерыночным решение Чехии об АЭС «Дукованы»
  • globallookpress.com

«Российское предложение подразумевало вовлечение сотен чешских и европейских компаний в проект расширения АЭС «Дукованы», в рамках которого могли быть заключены контракты на миллиарды евро. Таким образом, исключая «Росатом» из тендера, чешские власти исключают в первую очередь свою национальную промышленность», — цитирует пресс-службу «Росатома» РИА Новости.

В корпорации также назвали нерыночным и политически ангажированным решение Чехии, которое не способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества в атомной отрасли между Москвой и Прагой.

Ранее чешский вице-премьер и глава Минпромторга Карел Гавличек сообщил, что «Росатом» «в свете новой известной информации» не будет участвовать в тендере на достройку АЭС «Дукованы».

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

В ответ на действия Праги Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию до конца дня 19 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить