В «Росатоме» назвали нерыночным решение Чехии об АЭС «Дукованы»

Исключая «Росатом» из тендера по АЭС «Дукованы», Чехия лишает свою промышленность контрактов на миллиарды евро — российское предложение подразумевало вовлечение сотен чешских и европейских компаний в проект расширения АЭС, сообщили в госкорпорации.

«Российское предложение подразумевало вовлечение сотен чешских и европейских компаний в проект расширения АЭС «Дукованы», в рамках которого могли быть заключены контракты на миллиарды евро. Таким образом, исключая «Росатом» из тендера, чешские власти исключают в первую очередь свою национальную промышленность», — цитирует пресс-службу «Росатома» РИА Новости.

В корпорации также назвали нерыночным и политически ангажированным решение Чехии, которое не способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества в атомной отрасли между Москвой и Прагой.

Ранее чешский вице-премьер и глава Минпромторга Карел Гавличек сообщил, что «Росатом» «в свете новой известной информации» не будет участвовать в тендере на достройку АЭС «Дукованы».

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

В ответ на действия Праги Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию до конца дня 19 апреля.