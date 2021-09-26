Генсек социал-демократов ФРГ уверен, что партия получила мандат на формирование кабмина

Генеральный секретарь Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Ларс Клингбайль выразил уверенность в том, что партия получила мандат на формирование кабмина страны. Об этом сообщает телеканал ZDF.

«Мы всегда знали, что будет упорная борьба. Но совершенно ясно, что СДПГ получает мандат на формирование правительства. Мы хотим, чтобы Олаф Шольц стал канцлером», — приводит ТАСС заявление Клингбайля.

Первые данные экзитпола, проведённого по заказу ZDF, показывают, что Социал-демократическая партия Германии побеждает на парламентских выборах в ФРГ, набирая 26% голосов.

При этом данные экзитпола ARD свидетельствуют о том, что социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов — по 25%.

26 сентября 09:00 мск в Германии открылись избирательные участки на выборах в бундестаг, которые проработали до 19:00 мск.