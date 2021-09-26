Генсек социал-демократов ФРГ уверен, что партия получила мандат на формирование кабмина
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«Мы всегда знали, что будет упорная борьба. Но совершенно ясно, что СДПГ получает мандат на формирование правительства. Мы хотим, чтобы Олаф Шольц стал канцлером», — приводит ТАСС заявление Клингбайля.
Первые данные экзитпола, проведённого по заказу ZDF, показывают, что Социал-демократическая партия Германии побеждает на парламентских выборах в ФРГ, набирая 26% голосов.
При этом данные экзитпола ARD свидетельствуют о том, что социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов — по 25%.
26 сентября 09:00 мск в Германии открылись избирательные участки на выборах в бундестаг, которые проработали до 19:00 мск.