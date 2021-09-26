Экзитпол: социал-демократы лидируют на выборах в бундестаг ФРГ
- Reuters
ZDF-Prognose zur Bundestagswahl (Stand 18:00 Uhr): CDU/CSU: 24,0%, SPD: 26,0%, AfD: 10,0%, FDP: 12,0%, Linke: 5,0%, Grüne: 14,5%, Andere: 8,5 %#btw21— ZDF (@ZDF) September 26, 2021
Как сообщает ТАСС, данные экзитпола ARD свидетельствуют о том, что социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов — по 25%.
Всего в бундестаг нового созыва проходят шесть политических объединений.
Среди них СДПГ, ХДС/ХСС, «Зелёные», Свободная демократическая партия, «Альтернатива для Германии» и Левая партия.
В 19:00 мск в Германии завершилось голосование на выборах в бундестаг, начался подсчёт голосов.