Экзитпол: социал-демократы лидируют на выборах в бундестаг ФРГ

Первые данные экзитпола, проведённого по заказу телеканала ZDF, показывают, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на парламентских выборах в ФРГ, набирая 26% голосов. За блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) отдали голоса 24% избирателей.

Как сообщает ТАСС, данные экзитпола ARD свидетельствуют о том, что социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов — по 25%.

Всего в бундестаг нового созыва проходят шесть политических объединений.

Среди них СДПГ, ХДС/ХСС, «Зелёные», Свободная демократическая партия, «Альтернатива для Германии» и Левая партия.

В 19:00 мск в Германии завершилось голосование на выборах в бундестаг, начался подсчёт голосов.