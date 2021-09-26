В Германии закрылись избирательные участки для голосования на выборах в бундестаг

В Германии завершилось голосование на выборах в бундестаг, избирательные участки закрылись в 18:00 (19:00 мск). Начался подсчёт голосов, начинается публикация данных экзитполов.

Reuters

Голосование началось в 09:00 мск. Предварительные официальные результаты должны быть опубликованы в ночь на понедельник, 27 сентября, данные будут корректироваться по мере подсчёта голосов.