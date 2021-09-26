Боррель призвал Белград и Приштину к деэскалации
- Reuters
«Любые дальнейшие провокации или односторонние и нескоординированные действия будут неприемлемы», — говорится в сообщении европейского дипломата.
Боррель подчеркнул, что поддерживает контакты с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по данному вопросу.
24 сентября НАТО призвало Белград и Приштину приступить к немедленной деэскалации и началу диалога по Северному Косову.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская сторона требует немедленного отвода от административной линии между Косовым и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции.
В МИД России заявили, что Москва рассматривает действия косовской полиции на севере Косова как провокацию, направленную на выдавливание сербов с территории края.