Боррель призвал Белград и Приштину к деэскалации

Белград и Приштина должны немедленно разрядить обстановку на административной линии с сербским Автономным краем Косово и Метохия и вывести оттуда силы спецназначения, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Любые дальнейшие провокации или односторонние и нескоординированные действия будут неприемлемы», — говорится в сообщении европейского дипломата.

Боррель подчеркнул, что поддерживает контакты с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по данному вопросу.

24 сентября НАТО призвало Белград и Приштину приступить к немедленной деэскалации и началу диалога по Северному Косову.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская сторона требует немедленного отвода от административной линии между Косовым и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции.

В МИД России заявили, что Москва рассматривает действия косовской полиции на севере Косова как провокацию, направленную на выдавливание сербов с территории края.