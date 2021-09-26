В Калифорнии термин «иностранец» признали устаревшим

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Губернатор Калифорнии Кевин Ньюсом подписал документ, согласно которому термин «иностранный гражданин» или «иностранец» будет вычеркнут из законов штата и будет заменён.

«Мы сильнее благодаря своим иммигрантским общинам. Этот важный закон убирает слово «иностранец», которое является не только оскорбительным для человека, но и слишком долго подпитывало разногласия (в обществе. — RT)», — говорится в сообщении офиса Ньюсома.

Теперь иностранцев в Калифорнии будут называть «негражданами» или «иммигрантами».

В начале сентября в Пентагоне заявили о намерениях государства разместить на его территории порядка 50 тыс. афганцев. По состоянию на 3 сентября, США разместили и обеспечили всем необходимым 25 600 человек.

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