В Пентагоне заявили, что США разместят в стране 50 тысяч афганцев

Соединённые Штаты намерены расширить программу размещения на территории государства эвакуированных беженцев из Афганистана до 50 тыс. человек, заявил глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк.

«Мы работаем над тем, чтобы увеличить число эвакуированных, которые прибудут в США, по меньшей мере до 50 тыс.», — приводит ТАСС слова американского военачальника.

Он добавил, что в настоящее время в стране размещено 25 600 человек. Все беженцы обеспечены жильём, продуктами питания, водой и медицинской помощью.

Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента ранее сообщало, что администрация президента США и частные организации выплатят эвакуированным афганцам по $2275 в качестве финансовой помощи. Предполагается, что средства пойдут на проживание, питание, предметы первой необходимости и обучение детей в школе.