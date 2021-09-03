В Пентагоне заявили, что США разместят в стране 50 тысяч афганцев
- Reuters
«Мы работаем над тем, чтобы увеличить число эвакуированных, которые прибудут в США, по меньшей мере до 50 тыс.», — приводит ТАСС слова американского военачальника.
Он добавил, что в настоящее время в стране размещено 25 600 человек. Все беженцы обеспечены жильём, продуктами питания, водой и медицинской помощью.
Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента ранее сообщало, что администрация президента США и частные организации выплатят эвакуированным афганцам по $2275 в качестве финансовой помощи. Предполагается, что средства пойдут на проживание, питание, предметы первой необходимости и обучение детей в школе.