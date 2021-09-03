Bloomberg: власти США выплатят эвакуированным афганцам по $2275 в качестве помощи

Администрация президента США и частные организации выплатят эвакуированным афганцам по $2275 в качестве финансовой помощи, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Как уточняется, администрация и более 200 частных агентств работают над созданием системы переселения десятков тысяч афганцев, многие из которых покинули дома, ничего с собой не взяв.

Выплаты планируется сделать в ближайшие месяцы, деньги пойдут на проживание, питание, предметы первой необходимости и обучение детей в школе, сообщили агентству.

По информации ТАСС, с конца июля из Афганистана были эвакуированы порядка 123 тыс. человек, из них около 6 тыс. — американцы.

Ранее в Госдепе сообщили, что власти США не намерены взимать плату за эвакуационные рейсы из Афганистана.