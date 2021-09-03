Bloomberg: власти США выплатят эвакуированным афганцам по $2275 в качестве помощи

Короткая ссылка
Администрация президента США и частные организации выплатят эвакуированным афганцам по $2275 в качестве финансовой помощи, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента.
Bloomberg: власти США выплатят эвакуированным афганцам по $2275 в качестве помощи
  • Reuters

Как уточняется, администрация и более 200 частных агентств работают над созданием системы переселения десятков тысяч афганцев, многие из которых покинули дома, ничего с собой не взяв.

Выплаты планируется сделать в ближайшие месяцы, деньги пойдут на проживание, питание, предметы первой необходимости и обучение детей в школе, сообщили агентству.

По информации ТАСС, с конца июля из Афганистана были эвакуированы порядка 123 тыс. человек, из них около 6 тыс. — американцы.

Ранее в Госдепе сообщили, что власти США не намерены взимать плату за эвакуационные рейсы из Афганистана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить