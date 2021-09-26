АР: подростков из США обвинили в подготовке нападения на школу

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Четырёх американских подростков обвинили в заговоре о нападении на среднюю школу в Пенсильвании, которое планировалось совершить в 2024 году в годовщину трагедии в Колумбайн.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным властей, несовершеннолетние обвиняются в подготовке нападения на среднюю школу Данмор 20 апреля 2024 года. Следователи сообщили, что по словам матери одной из девочек, дочь была «одержима Колумбайном».

«Пока расследование продолжается, я хочу заверить родителей, студентов и сотрудников средней школы Данмор, что мы не видим существующей активной угрозы. Мы рады, что этот заговор был раскрыт до того, как кто-то пострадал», — заявил окружной прокурор Марк Пауэлл.

У детей были обнаружены коктейли Молотова, составляющие для изготовления бомб с соответствующей инструкцией и список оружия с расценками.

Ранее, 20 сентября, в одном из российских вузов студент открыл стрельбу. Погибли шесть человек. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и был ранен.

Пермские власти перечислили компенсации семьям шестерых погибших в результате происшествия. Средства были направлены из федерального бюджета.

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