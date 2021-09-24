Пермские власти начали перечислять федеральные выплаты семьям погибших при стрельбе в вузе

Пермские власти перечислили компенсации семьям шестерых погибших в результате стрельбы в ПГНИУ. Средства были направлены из федерального бюджета.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Выплатами занимается краевое Министерство социального развития.

В начале следующей недели должны быть перечислены компенсации пострадавшим. Сумма зависит от степени причинённого здоровью вреда.

Родственники погибших и пострадавших уже получили материальную помощь из резервного фонда правительства Пермского края.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми простились с врачом-эндоскопистом Маргаритой Энгаус, погибшей в ходе стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).