Франция удвоит количество доз вакцин от COVID-19 для бедных стран

Власти Франции приняли решение удвоить количество доз вакцин от коронавирусной инфекции, поставляемых в бедные страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

«Несправедливость заключается в том, что темпы вакцинации на других континентах очень низкие. В Африке вакцинированы только 3% населения. Франция обязуется удвоить количество доз», — цитирует агентство слова президента Франции Эммануэля Макрона.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Соединённые Штаты совместно с Евросоюзом запускают партнёрство с целью передачи вакцин от коронавируса странам с низкими доходами.

В июне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал в 2022 году передать ещё 100 млн доз вакцин от COVID-19 нуждающимся странам.