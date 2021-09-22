США и ЕС запустят партнёрство для передачи вакцин от COVID-19 бедным странам
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- РИА Новости
Об этом сообщил президент США Джо Байден.
«Сегодня мы запускаем партнёрство США и ЕС по вакцинам с целью работать более тесно вместе с нашими партнёрами и расширять глобальную вакцинацию», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что богатые страны должны безвозмездно передавать, а не продавать дозы вакцины от коронавируса странам с низким уровнем дохода.
Ранее Байден заявил, что одобрил новый план, предполагающий расширение масштабов вакцинации населения.