США и ЕС запустят партнёрство для передачи вакцин от COVID-19 бедным странам

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CША и Евросоюз запускают партнёрство с целью передачи вакцин от коронавируса странам с низкими доходами.
США и ЕС запустят партнёрство для передачи вакцин от COVID-19 бедным странам
  • © Jens Kalaene
  • РИА Новости

Об этом сообщил президент США Джо Байден.

«Сегодня мы запускаем партнёрство США и ЕС по вакцинам с целью работать более тесно вместе с нашими партнёрами и расширять глобальную вакцинацию», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что богатые страны должны безвозмездно передавать, а не продавать дозы вакцины от коронавируса странам с низким уровнем дохода.

Ранее Байден заявил, что одобрил новый план, предполагающий расширение масштабов вакцинации населения.

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