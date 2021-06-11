Джонсон пообещал в 2022 году передать 100 млн доз вакцин от COVID-19 нуждающимся странам

Великобритания в течение следующего года передаст по меньшей мере 100 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции для нуждающихся стран.

Об этом сообщается на сайте британского правительства со ссылкой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Соответствующее заявление он сделал в преддверии саммита G7.

«Благодаря успеху британской программы вакцинации мы теперь можем поделиться излишком доз вакцин с теми, кто в них нуждается. Поступая таким образом, мы сделаем огромный шаг к тому, чтобы навсегда победить эту пандемию», — сказал британский премьер.

Политик также выразил надежду, что на саммите G7 его коллеги «возьмут на себя аналогичные обязательства», чтобы вместе «вакцинировать мир» к концу 2022 года.

Порядка 100 бывших президентов, премьер-министров и глав МИД разных государств ранее призвали страны G7 выделить средства, чтобы оплатить вакцинацию от коронавируса в бедных странах. Президент США Джо Байден отметил, что на G7 в Великобритании мировые лидеры объявят о скоординированных действиях, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса.