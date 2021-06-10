Байден: G7 объявит о скоординированных усилиях по борьбе с коронавирусом

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Президент США Джо Байден заявил, что страны G7 на саммите в Великобритании намерены объявить о скоординированных действиях, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса.
Байден: G7 объявит о скоординированных усилиях по борьбе с коронавирусом
  • Reuters

«Завтра страны «группы семи» объявят о полных масштабах нашего обязательства… Хочу поблагодарить всех своих партнёров по «группе семи» за активность, за осознание нашей ответственности, того, что мы должны ответить на требования времени», — цитирует Байдена ТАСС.

Об этом он сказал, выступая перед журналистами в городе Сент-Айвс в английском графстве Корнуолл, где 11 июня открывается саммит G7.

Ранее Байден заявил, что вскоре объявит о глобальной стратегии по вакцинам от коронавирусной инфекции COVID-19 для всех стран.

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