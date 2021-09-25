Daily Mail: китайский дипломат призвал пересмотреть политику применения ядерного оружия

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан выступил с заявлением, что Пекину следует занять более агрессивную позицию и отказаться от политики «неприменения ядерного оружия» первым в связи с действиями Вашингтона в регионе, пишет газета Daily Mail.

Как сообщает издание, дипломат подчеркнул, что Китай «должен быть готов применить ядерное вооружение».

Цзукан отметил, что нынешняя политика КНР, которая используется с 1960-х годов, даёт Пекину «моральное право». Однако, по словам дипломата, она в настоящее время не будет соответствовать реалиям до тех пор, пока Китай не договорится с США о том, что ни одна из сторон «не будет использовать ядерное оружие первой».

Такое заявление, передаёт издание, связано с увеличением «присутствия США в регионе и стратегическим партнёрством AUKUS».

16 сентября Британия, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.

По словам посла КНР в Соединённых Штатах Цинь Гана, создание альянса AUKUS подрывает региональную безопасность и является чрезвычайно безответственным шагом.