Daily Mail: китайский дипломат призвал пересмотреть политику применения ядерного оружия

Короткая ссылка
Бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан выступил с заявлением, что Пекину следует занять более агрессивную позицию и отказаться от политики «неприменения ядерного оружия» первым в связи с действиями Вашингтона в регионе, пишет газета Daily Mail.
Daily Mail: китайский дипломат призвал пересмотреть политику применения ядерного оружия
  • © РИА Новости / Анна Раткогло

Как сообщает издание, дипломат подчеркнул, что Китай «должен быть готов применить ядерное вооружение».

Цзукан отметил, что нынешняя политика КНР, которая используется с 1960-х годов, даёт Пекину «моральное право». Однако, по словам дипломата, она в настоящее время не будет соответствовать реалиям до тех пор, пока Китай не договорится с США о том, что ни одна из сторон «не будет использовать ядерное оружие первой».

Такое заявление, передаёт издание, связано с увеличением «присутствия США в регионе и стратегическим партнёрством AUKUS».

16 сентября Британия, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.

По словам посла КНР в Соединённых Штатах Цинь Гана, создание альянса AUKUS подрывает региональную безопасность и является чрезвычайно безответственным шагом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить