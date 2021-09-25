Huawei продолжит отстаивать права компании в суде США

Китайская компания Huawei продолжит отстаивать свои права в судебном разбирательстве в США после того, как её финансовый директор Мэн Ваньчжоу, задержанная в Канаде в 2018 году, была отпущена на свободу.

«Мы с нетерпением ожидаем скорейшего и безопасного возвращения Мэн Ваньчжоу на родину и её воссоединения с семьей. Huawei продолжит отстаивать свои права в судебном разбирательстве в федеральном окружном суде Восточного округа Нью-Йорка», — говорится в заявлении компании.

Министерство юстиции США также заявило, что продолжит судебное разбирательство в отношении Huawei.

Ранее стало известно, что Ваньчжоу освободили из-под домашнего ареста, а Минюст Канады разрешил ей покинуть страну.

В январе 2019 года США официально предъявили компании Huawei и Ваньчжоу обвинения, в частности, в попытке хищения коммерческой тайны у компании T-Mobile и нарушении санкций США против Ирана.