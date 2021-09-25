«Коммерсантъ» рассказал об условиях возможной выдачи российской визы Виктории Нуланд

Россия, возможно, разрешит заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд посетить Москву, однако ожидает взаимного предоставления американской визы российскому дипломату, которому ранее в ней было отказано, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

17 сентября Интерфакс и «Коммерсантъ» также со ссылкой на источники сообщили, что Москва и Вашингтон согласовывают возможность приезда Нуланд в Россию.

Российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя эти сообщения, отметил, что визу ей пока не выдали.

В материале газеты, которая ссылается на информированный источник в российских госструктурах, уточняется, что Нуланд может получить визу, а её поездка в Россию не исключается уже в октябре, а не в ноябре, как об этом говорилось ранее.

При этом Москва, в частности, ожидает, что США в качестве ответного шага выдадут визу специалисту департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константину Воронцову, который отвечает за вопросы многостороннего разоружения и должен полететь в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН для участия в работе Первого комитета Генеральной ассамблеи, подчёркивает издание.

В феврале 2020 года организационная сессия комиссии ООН была перенесена из-за того, что Воронцову не выдали американскую визу.

В 2019 году Нуланд подала документы на российскую визу, чтобы принять участие в закрытой международной конференции в Москве с 20 по 21 мая, однако дипломату было отказано в российской визе, так как она входит в чёрные списки, введённые в ответ на аналогичные меры США.