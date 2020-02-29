Сессия комиссии ООН перенесена из-за невыдачи визы США россиянину

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Организационная сессия комиссии ООН была перенесена из-за того, что главе российской делегации Константину Воронцову не выдали американскую визу.
Сессия комиссии ООН перенесена из-за невыдачи визы США россиянину
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что предложение перенести сессию внёс первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, возражений не было.

«У меня есть предложение: перенести эту организационную встречу на более позднюю дату, а именно на 6 апреля или до этого», — сказал он.

Уточняется, что ранее в феврале заседание уже было отложено.

Ранее зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.

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