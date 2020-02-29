Сессия комиссии ООН перенесена из-за невыдачи визы США россиянину

Организационная сессия комиссии ООН была перенесена из-за того, что главе российской делегации Константину Воронцову не выдали американскую визу.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что предложение перенести сессию внёс первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, возражений не было.

«У меня есть предложение: перенести эту организационную встречу на более позднюю дату, а именно на 6 апреля или до этого», — сказал он.

Уточняется, что ранее в феврале заседание уже было отложено.

Ранее зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.