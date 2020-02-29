Сессия комиссии ООН перенесена из-за невыдачи визы США россиянину
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что предложение перенести сессию внёс первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, возражений не было.
«У меня есть предложение: перенести эту организационную встречу на более позднюю дату, а именно на 6 апреля или до этого», — сказал он.
Уточняется, что ранее в феврале заседание уже было отложено.
Ранее зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.