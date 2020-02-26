Зампостпред России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США
Текст выступления опубликован на сайте постоянного представительства России при ООН.
Он сообщил, что США не выдают визы представителям России, которые должны стать сотрудниками миссии, также не продлеваются визы у уже работающих в миссии дипломатов.
«Не выдаются визы гражданам России, которые отобраны для работы в Секретариате ООН. Эта политика распространяется и на другие государства», — отметил Кузьмин.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невыдача виз США членам российской делегации является грубым нарушением устава ООН.