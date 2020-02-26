Зампостпред России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.

Текст выступления опубликован на сайте постоянного представительства России при ООН.

Он сообщил, что США не выдают визы представителям России, которые должны стать сотрудниками миссии, также не продлеваются визы у уже работающих в миссии дипломатов.

«Не выдаются визы гражданам России, которые отобраны для работы в Секретариате ООН. Эта политика распространяется и на другие государства», — отметил Кузьмин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невыдача виз США членам российской делегации является грубым нарушением устава ООН.