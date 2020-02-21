США не выдали визу очередному российскому дипломату

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон не выдал замдиректора департамента по новым вызовам МИД России Георгию Михно визу для посещения ООН.

© Danita Delimont Stock Photograph

globallookpress.com

Об этом Небензя рассказал на мероприятии о борьбе с поставками оружия террористам. «Его отсутствие в зале — очередной результат невыполнения страной пребывания своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН в отношении выдачи виз», — приводит РИА Новости слова Небензи. Он подчеркнул, что «такие действия наносят серьёзный ущерб репутации США». Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невыдача виз США членам российской делегации является грубым нарушением устава ООН.