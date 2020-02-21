США не выдали визу очередному российскому дипломату

Короткая ссылка
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон не выдал замдиректора департамента по новым вызовам МИД России Георгию Михно визу для посещения ООН.
США не выдали визу очередному российскому дипломату
  • © Danita Delimont Stock Photograph
  • globallookpress.com

Об этом Небензя рассказал на мероприятии о борьбе с поставками оружия террористам.

«Его отсутствие в зале — очередной результат невыполнения страной пребывания своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН в отношении выдачи виз», — приводит РИА Новости слова Небензи.

Он подчеркнул, что «такие действия наносят серьёзный ущерб репутации США».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невыдача виз США членам российской делегации является грубым нарушением устава ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить