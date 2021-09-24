ЕС призвал все страны поддержать глобальное соглашение по борьбе с пандемиями
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«Мы с [генеральным директором ВОЗ] доктором Тедросом Гебрейесусом призываем к заключению международного соглашения о пандемиях, и мы призываем все страны поддержать запуск переговоров об этом», — приводит ТАСС слова Мишеля на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По его словам, победить нынешнюю пандемию недостаточно, необходимо предотвратить потенциальные пандемии.
Ранее стало известно, что CША и Евросоюз запускают партнёрство с целью передачи вакцин от коронавируса странам с низкими доходами.