Зеленский поблагодарил Эрдогана за позицию по Крыму

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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США провёл встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил его за позицию по Крыму.
Зеленский поблагодарил Эрдогана за позицию по Крыму
  • Reuters

«Во время встречи с моим другом Реджепом Эрдоганом обсудили весь спектр сотрудничества Украины и Турции — от военно-технического до зоны свободной торговли», — отметил Зеленский в своём Twitter.

По его словам, двусторонние отношения «становятся всё более конкретными и наполняются практическими проектами».

Как сообщает офис украинского лидера, Зеленский поблагодарил Эрдогана «за твёрдую позицию относительно непризнания аннексии Крыма Российской Федерацией», высказанную во время выступления на сессии Генассамблеи ООН. Он также выразил благодарность за поддержку «Крымской платформы».

Ранее Эрдоган заявил, что Турция считает необходимым сохранить территориальную целостность Украины.

До этого турецкий МИД заявил, что результаты выборов в Государственную думу применительно к Крыму не имеют юридической силы для Анкары.

В Кремле подчеркнули, что не приемлют подобных заявлений и открыто говорят об этом коллегам.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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