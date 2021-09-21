МИД: не всем членам российской делегации выдали визы для участия в ГА ООН

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что не все члены российской делегации получили визы для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе брифинга Захарова ответила на вопрос, все ли участники российской делегации, которые направляются в Нью-Йорк на неделю высокого уровня сессии ГА ООН, получили визы США.

«Нет, не все», — рассказала Захарова.

Она отметила, что Москва ожидает от Вашингтона выполнения обязательств как страны, принимающей у себя ООН, по выдаче виз всем заявленным российским участникам.

Также Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не планируют проводить встречу на полях Генассамблеи ООН.

14 сентября в Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которой ожидается присутствие 83 глав государств.