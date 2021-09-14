В Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что полномочия председателя органа перешли к представителю Мальдив Абдулле Шахиду.
Первые заседания на этой неделе будут носить формальный характер: участники утвердят повестку дня и новый состав рабочих органов.
21 сентября начнётся неделя высокого уровня ГА ООН, на которую в Нью-Йорк прибудут лидеры, главы правительств и министры разных стран.
Ранее председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр на итоговой пресс-конференции заявил, что на Генассамблее ООН ожидается присутствие 83 глав государств.