В Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН

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В Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
В Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН
  • © Mary Altaffer / AP

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что полномочия председателя органа перешли к представителю Мальдив Абдулле Шахиду.

Первые заседания на этой неделе будут носить формальный характер: участники утвердят повестку дня и новый состав рабочих органов.

21 сентября начнётся неделя высокого уровня ГА ООН, на которую в Нью-Йорк прибудут лидеры, главы правительств и министры разных стран.

Ранее председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр на итоговой пресс-конференции заявил, что на Генассамблее ООН ожидается присутствие 83 глав государств.

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