Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр на итоговой пресс-конференции заявил, что на Генассамблее ООН ожидается присутствие 83 глав государств.

«К настоящему моменту о намерении присутствовать лично заявили главы 83 государств, 26 (лидеров. — RT) подали заявки на выступление в записи», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что в мероприятиях недели высокого уровня ГА ООН примут личное участие 43 главы правительств и трое заместителей, 12 глав правительств предоставят записанное обращение, лично выступят главы внешнеполитических ведомств 23 стран.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит делегацию России на 76-й сессии Генассамблеи ООН.