Лавров возглавит делегацию России на 76-й сессии Генассамблеи ООН

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Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит делегацию России на 76-й сессии Генассамблеи ООН. Соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Лавров возглавит делегацию России на 76-й сессии Генассамблеи ООН
  • Reuters

«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С.В. (глава делегации)», — говорится в документе.

В её состав также вошли, в частности, замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, российский постпред при ООН Василий Небензя.

Ранее стало известно, что председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН станет представитель Мальдив Абдулла Шахид.

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