Захарова: встреча Лаврова и Блинкена на полях ГА ООН не планируется
- РИА Новости
Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Нет, такая встреча не запланирована», — заявила она, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее спикер внешнеполитического ведомства России уточнила, что Лавров планирует провести около 25 встреч с зарубежными коллегами во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Кроме того, у министра намечена встреча с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
14 сентября в Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которой ожидается присутствие 83 глав государств.