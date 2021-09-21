Захарова: встреча Лаврова и Блинкена на полях ГА ООН не планируется

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не планируют проводить встречу на полях Генассамблеи ООН.

Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нет, такая встреча не запланирована», — заявила она, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее спикер внешнеполитического ведомства России уточнила, что Лавров планирует провести около 25 встреч с зарубежными коллегами во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, у министра намечена встреча с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

14 сентября в Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которой ожидается присутствие 83 глав государств.