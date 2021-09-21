В ВОЗ заявили о связи смертности от COVID-19 с отказом от вакцинации

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что большинство смертей от коронавирусной инфекции COVID-19 происходит среди невакцинированных.

Как отмечает ТАСС, она заявила, что среди тех, кто «попадает с коронавирусом в больницы и, к несчастью, умирает, подавляющее большинство — 99% — это невакцинированные».

Харрис добавила, что вакцины от COVID-19 «были созданы для предотвращения госпитализации, тяжёлого протекания болезни и смерти».

«И они делают это очень хорошо», — подчеркнула она.

Ранее специалисты ВОЗ рассказали о ситуации с вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19 в Африке.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.