В ВОЗ рассказали о ситуации с вакцинацией от коронавируса в Африке

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о ситуации с вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19 в Африке.

По данным организации, только 13 стран Африки вакцинировали от коронавируса более 10% населения.

«13 стран Африки смогли справиться с задачей по охвату населения вакцинацией от COVID-19... Между тем существующая нехватка вакцины серьёзно замедляет прививочную программу в многочисленных регионах континента», — цитирует заявление ВОЗ агентство ТАСС.

Отмечается, что, таким образом, поставленную ВОЗ цель — вакцинировать в каждой стране Африки от коронавируса к концу текущего месяца 10% населения — выполнила лишь малая часть из 54 государств континента.

Ранее глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения Матшидисо Моэти заявила, что Африке нужны новые партии вакцины от коронавируса.