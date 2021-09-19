В ВОЗ рассказали о ситуации с вакцинацией от коронавируса в Африке
- Reuters
По данным организации, только 13 стран Африки вакцинировали от коронавируса более 10% населения.
«13 стран Африки смогли справиться с задачей по охвату населения вакцинацией от COVID-19... Между тем существующая нехватка вакцины серьёзно замедляет прививочную программу в многочисленных регионах континента», — цитирует заявление ВОЗ агентство ТАСС.
Отмечается, что, таким образом, поставленную ВОЗ цель — вакцинировать в каждой стране Африки от коронавируса к концу текущего месяца 10% населения — выполнила лишь малая часть из 54 государств континента.
Ранее глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения Матшидисо Моэти заявила, что Африке нужны новые партии вакцины от коронавируса.