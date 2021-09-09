В ВОЗ заявили, что Африке нужны новые партии вакцины от коронавируса

Глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти заявила, что Африке нужны новые партии вакцины от коронавируса.

Как сообщает ТАСС, она отметила, что региону необходимо активизировать вакцинацию, чтобы догнать другие страны в вопросе прививок от коронавируса.

«Африке сейчас необходимо наверстать упущенное в вакцинации», — заявила Моэти.

Как она отметила, в настоящий момент богатые страны имеют запасы вакцины от коронавируса, которые значительно превосходят потребности их населения, поэтому им следует поделиться вакциной с Африкой.

В свою очередь, директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг отметил, что индустриально развитым странам не следует накапливать вакцину для третьей дозы прививки, а отправлять препараты африканским странам.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус высказался о ситуации с доступом к вакцинам от COVID-19 в мире.