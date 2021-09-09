В ВОЗ заявили, что Африке нужны новые партии вакцины от коронавируса
- Reuters
Как сообщает ТАСС, она отметила, что региону необходимо активизировать вакцинацию, чтобы догнать другие страны в вопросе прививок от коронавируса.
«Африке сейчас необходимо наверстать упущенное в вакцинации», — заявила Моэти.
Как она отметила, в настоящий момент богатые страны имеют запасы вакцины от коронавируса, которые значительно превосходят потребности их населения, поэтому им следует поделиться вакциной с Африкой.
В свою очередь, директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг отметил, что индустриально развитым странам не следует накапливать вакцину для третьей дозы прививки, а отправлять препараты африканским странам.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус высказался о ситуации с доступом к вакцинам от COVID-19 в мире.