Пушков прокомментировал позицию Франции в отношении США и Британии

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал позицию Франции по отношению к США, Великобритании и Австралии из-за ситуации с созданием альянса AUKUS.

Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что отзыв посла Франции в США является «серьёзным политическим актом, который показывает силу кризиса сегодня между нашими двумя странами».

«Иными словами, в Париже знают цену обязательствам Лондона и не обольщаются на его счёт. А вот насчёт США и Австралии они открывают для себя что-то новое», — написал Пушков в Telegram.

По его словам, европейские страны при администрации американского президента Джо Байдена рассчитывали на возвращение в НАТО «старых добрых времён».

«Не вернутся: времена другие, США другие, у них другие задачи и приоритеты в изменившемся мире», — подытожил Пушков.

16 сентября официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявлял, что Евросоюз не был проинформирован о создании альянса США, Британии и Австралии AUKUS.

В рамках объединения планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ. 

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