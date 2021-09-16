Захарова прокомментировала доклад ЕП с призывом пересмотреть отношения с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала утверждённый Европарламентом доклад с призывом пересмотреть отношения с Россией.

«Всё это понятно, зачем делается, цель очевидна... обострить и без того непростые отношения России и ЕС, так или иначе оказать влияние на те внутренние процессы, которые происходят в нашей стране. Есть при этом и новелла: авторы вот этого, как они называют, доклада (а мне кажется, это просто какая-то компиляция) договорились до того, что Евросоюз должен быть готовым к тому, чтобы не признать итоги выборов в Государственную думу и поднять вопрос о возможной приостановке российского участия в международных парламентских структурах, в частности в ПАСЕ, если выборы будут проведены с нарушениями демократических принципов и норм международного права», — заявила Захарова.

По её словам, «при этом очевидно, что делать какие-то выводы на этот счёт в Европарламенте намерены на основе заключений тех организаций, которые просто либо самоустранились под надуманным предлогом от участия в мониторинге выборов в Государственную думу, либо вовсе не имеют к этому процессу никакого отношения».

«Недопустимому вмешательству в национальные демократические процессы Российской Федерации, как и ранее, мы будем давать твердый отпор», — добавила Захарова.

Ранее стало известно, что Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал этот доклад.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что некогда развитая архитектура отношений с Европой к настоящему времени разрушена Брюсселем, который всё чаще стал прибегать к односторонним санкциям в обход решений Совбеза ООН.