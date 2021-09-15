В Иране одобрили использование вакцины «Спутник Лайт»
- © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
- РИА Новости
«Иммунизация препаратом «Спутник Лайт» позволит ускорить вакцинацию населения и быстрее сформировать популяционный иммунитет. В январе 2021 года в Иране была также одобрена двухкомпонентная вакцина «Спутник V», — отметили в фонде.
14 сентября президенты Ирана и России Эбрахим Раиси и Владимир Путин обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19.
Также 5 сентября в Иране стартовал третий этап испытаний второй государственной вакцины от коронавируса Razi Cov Pars.