В Иране одобрили использование вакцины «Спутник Лайт»

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Министерство здравоохранения Ирана объявило об одобрении однокомпонентной российской вакцины «Спутник Лайт», сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
В Иране одобрили использование вакцины «Спутник Лайт»
  • © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
  • РИА Новости

«Иммунизация препаратом «Спутник Лайт» позволит ускорить вакцинацию населения и быстрее сформировать популяционный иммунитет. В январе 2021 года в Иране была также одобрена двухкомпонентная вакцина «Спутник V», — отметили в фонде.

14 сентября президенты Ирана и России Эбрахим Раиси и Владимир Путин обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19.

Также 5 сентября в Иране стартовал третий этап испытаний второй государственной вакцины от коронавируса Razi Cov Pars.

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