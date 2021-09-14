Раиси и Путин обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу иранского лидера.
«Раиси подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества двух стран в сфере борьбы с коронавирусом, включая совместное производство вакцины», — говорится в заявлении.
Как подчеркнул Раиси в беседе, взаимодействие должно активно продолжаться до полного искоренения коронавируса.
Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и иранская фармацевтическая компания Actoverco объявили о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иране.