Раиси и Путин обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией

Президент Ирана Эбрахим Раиси обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу иранского лидера.

«Раиси подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества двух стран в сфере борьбы с коронавирусом, включая совместное производство вакцины», — говорится в заявлении.

Как подчеркнул Раиси в беседе, взаимодействие должно активно продолжаться до полного искоренения коронавируса.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и иранская фармацевтическая компания Actoverco объявили о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иране.