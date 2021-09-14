Раиси и Путин обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией

Короткая ссылка
Президент Ирана Эбрахим Раиси обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Раиси и Путин обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией
  • © AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу иранского лидера.

«Раиси подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества двух стран в сфере борьбы с коронавирусом, включая совместное производство вакцины», — говорится в заявлении.

Как подчеркнул Раиси в беседе, взаимодействие должно активно продолжаться до полного искоренения коронавируса.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и иранская фармацевтическая компания Actoverco объявили о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить