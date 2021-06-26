Тестовую партию «Спутника V» произвели в Иране

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и иранская фармацевтическая компания Actoverco объявили о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иране.

Отмечается, что Иран стал первым государством Ближневосточного региона, в котором осуществлено производство вакцины «Спутник V».

Уточняется, что вакцина, произведённая в Иране, будет использоваться для реализации иранской программы вакцинации.



«Локальное производство вакцины «Спутник V» в Иране позволит ускорить темпы вакцинации населения Ирана при отсутствии логистических издержек. «Спутник V» уже играет важную роль в защите населения страны против коронавируса, и производство внутри страны поддержит усилия властей Ирана в борьбе с пандемией», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявлял, что Венгрия, Вьетнам и ряд других стран интересуются производством российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на своей территории.