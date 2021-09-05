В Иране начали третий этап испытаний вакцины от коронавируса Razi Cov Pars

Короткая ссылка
В Иране стартовал третий этап испытаний второй государственной вакцины от коронавируса Razi Cov Pars. Об этом сообщает телеканал Press TV.
В Иране начали третий этап испытаний вакцины от коронавируса Razi Cov Pars
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

«К концу 2021 года мы сможем произвести от 15 млн до 20 млн доз (вакцины. — RT)», — заявил представитель Института исследований вакцин и сывороток Razi Мохаммад Хоссейн Фаллах Мехрабади.

По его словам, в третьем этапе испытаний препарата примут участие порядка 40 тыс. добровольцев старше 18 лет.

Отмечается, что антикоронавирусная вакцина будет трёхдозной. Первые два компонента являются инъекционными, а третий — интраназальным.

В июне Российский фонд прямых инвестиций и иранская фармацевтическая компания Actoverco объявили о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить