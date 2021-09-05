В Иране начали третий этап испытаний вакцины от коронавируса Razi Cov Pars
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- РИА Новости
«К концу 2021 года мы сможем произвести от 15 млн до 20 млн доз (вакцины. — RT)», — заявил представитель Института исследований вакцин и сывороток Razi Мохаммад Хоссейн Фаллах Мехрабади.
По его словам, в третьем этапе испытаний препарата примут участие порядка 40 тыс. добровольцев старше 18 лет.
Отмечается, что антикоронавирусная вакцина будет трёхдозной. Первые два компонента являются инъекционными, а третий — интраназальным.
В июне Российский фонд прямых инвестиций и иранская фармацевтическая компания Actoverco объявили о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иране.