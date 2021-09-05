В Иране начали третий этап испытаний вакцины от коронавируса Razi Cov Pars

В Иране стартовал третий этап испытаний второй государственной вакцины от коронавируса Razi Cov Pars. Об этом сообщает телеканал Press TV.

«К концу 2021 года мы сможем произвести от 15 млн до 20 млн доз (вакцины. — RT)», — заявил представитель Института исследований вакцин и сывороток Razi Мохаммад Хоссейн Фаллах Мехрабади.

По его словам, в третьем этапе испытаний препарата примут участие порядка 40 тыс. добровольцев старше 18 лет.

Отмечается, что антикоронавирусная вакцина будет трёхдозной. Первые два компонента являются инъекционными, а третий — интраназальным.

В июне Российский фонд прямых инвестиций и иранская фармацевтическая компания Actoverco объявили о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иране.