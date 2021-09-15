Политолог Шаповалов назвал намерения США «поддержать» маргинализованные сообщества в Сербии попыткой вмешательства

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT намерение США «поддержать» маргинализованные сообщества в Сербии.

«Это по сути не что иное, как попытка оказать влияние на сербское общество и попытка вмешательства во внутренние дела Сербии», — заявил политолог.

Он добавил, что США и другие западные страны уже длительное время оказывают массированное давление на Сербию.

По мнению эксперта, это связано с попыткой интегрировать страну в западное сообщество «в качестве младшего партнёра, как это уже произошло с другими Балканскими странами и другими республиками бывшей Югославии».

«Фактически на сегодня Сербия — единственное независимое государство на Балканах. Независимое от США. Конечно, это не нравится Вашингтону и предпринимаются разнообразные попытки оказания давления на это государство, его народ, его политическую власть», — уточнил он.

Шаповалов также считает, что попытки США не увенчаются успехом и не сделают сербский народ «более сговорчивым».

«Потому что сербы помнят, кто бомбил Белград 20 с лишним лет назад. Эта память жива в сербском обществе», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Агентство США по международному развитию (USAID) объявило конкурс предложений в рамках программ по поддержке маргинализованных групп Сербии.

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