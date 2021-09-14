Дочь задержанного в Чехии россиянина Франчетти заявила, что его не передадут Украине
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«На заседании будет решаться, выйдет он на волю в Чехии или же он будет задержан на какое-то время. Передачи на Украину никакой не будет», — рассказала она.
По словам собеседницы, её отец находится в хороших условиях, его хорошо кормят и у него есть «всё, что нужно», включая медпомощь.
Ранее представитель президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик заявил, что в Праге задержан гражданин России по международному ордеру на арест, выданному Украиной.
Как стало известно позднее, речь идёт об Александре Франчетти, который был участником событий «крымской весны», когда полуостров вернулся в состав России.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить основания задержания российского гражданина.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что Россия направила запрос в Чехию в связи с задержанием Франчетти.
Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.