Посольство проверяет сообщения о задержании гражданина России в Чехии

Посольство России в Чехии проверяет сообщения о задержании в аэропорту Праги российского гражданина.

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Николай Брякин.

Как заявил представитель президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик, в столице действительно задержан гражданин России по международному ордеру на арест, выданному Украиной.

По информации агентства, речь идёт об Александре Франчетти, который был участником событий «крымской весны», когда полуостров вернулся в состав России.

Такое заявление сделал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов.