Посольство проверяет сообщения о задержании гражданина России в Чехии
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Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Николай Брякин.
Как заявил представитель президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик, в столице действительно задержан гражданин России по международному ордеру на арест, выданному Украиной.
По информации агентства, речь идёт об Александре Франчетти, который был участником событий «крымской весны», когда полуостров вернулся в состав России.
Такое заявление сделал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов.