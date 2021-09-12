Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить основания задержания в Чехии российского гражданина по украинскому ордеру.

«По данным СМИ, возможно, его задержание связано с активным участием в 2014 году в событиях по воссоединению Крымского полуострова с Россией. Ордер на арест российского гражданина выдан Украиной, где его могут привлечь к уголовной ответственности», — заявили в СК.

Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания россиянина в иностранном государстве во взаимодействии с МИД России.

Это должно быть сделано в связи с недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами «для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам».

Как ранее заявил представитель президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик, в столице действительно задержан гражданин России по международному ордеру на арест, выданному Украиной.

По информации РИА Новости, речь идёт об Александре Франчетти, который был участником событий «крымской весны», когда полуостров вернулся в состав России.