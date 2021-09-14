Россия направила запрос в Чехию в связи с задержанием россиянина Франчетти

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Россия направила запрос в Чехию в связи с задержанием в Праге россиянина Александра Франчетти для установления обстоятельств произошедшего, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Россия направила запрос в Чехию в связи с задержанием россиянина Франчетти
  • © AP

«Для установления всех обстоятельств задержания А. Франчетти Российской Федерацией уже направлены запросы в Чешскую Республику», — сказала она ТАСС.

Как ранее заявил представитель президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик, в Праге задержан гражданин России по международному ордеру на арест, выданному Украиной.

Как стало известно позднее, речь идёт об Александре Франчетти, который был участником событий «крымской весны», когда полуостров вернулся в состав России.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить основания задержания российского гражданина.

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