Россия направила запрос в Чехию в связи с задержанием россиянина Франчетти

Россия направила запрос в Чехию в связи с задержанием в Праге россиянина Александра Франчетти для установления обстоятельств произошедшего, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Для установления всех обстоятельств задержания А. Франчетти Российской Федерацией уже направлены запросы в Чешскую Республику», — сказала она ТАСС.

Как ранее заявил представитель президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик, в Праге задержан гражданин России по международному ордеру на арест, выданному Украиной.

Как стало известно позднее, речь идёт об Александре Франчетти, который был участником событий «крымской весны», когда полуостров вернулся в состав России.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить основания задержания российского гражданина.