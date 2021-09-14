В США заявили о прорыве КНР в развитии стратегического оружия

Китай совершил прорыв в развитии своих стратегических вооружений, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.

«Мы стали свидетелями того, как Китай совершил стратегический прорыв», — цитирует ТАСС Ричарда.

По его словам, в первую очередь речь идёт о ядерном оружии, но также об обычных вооружениях, космическом и кибероружии.

Он также отметил модернизацию вооружённых сил России.

Ранее заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что США необходимо наладить диалог с Китаем с целью улучшения отношений стран.