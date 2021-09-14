В США заявили о прорыве КНР в развитии стратегического оружия

Короткая ссылка
Китай совершил прорыв в развитии своих стратегических вооружений, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.

«Мы стали свидетелями того, как Китай совершил стратегический прорыв», — цитирует ТАСС Ричарда.

По его словам, в первую очередь речь идёт о ядерном оружии, но также об обычных вооружениях, космическом и кибероружии.

Он также отметил модернизацию вооружённых сил России.

Ранее заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что США необходимо наладить диалог с Китаем с целью улучшения отношений стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить