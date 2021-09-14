В США заявили о прорыве КНР в развитии стратегического оружия
«Мы стали свидетелями того, как Китай совершил стратегический прорыв», — цитирует ТАСС Ричарда.
По его словам, в первую очередь речь идёт о ядерном оружии, но также об обычных вооружениях, космическом и кибероружии.
Он также отметил модернизацию вооружённых сил России.
Ранее заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что США необходимо наладить диалог с Китаем с целью улучшения отношений стран.