В Пентагоне заявили о необходимости улучшения отношений с КНР

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США необходимо наладить диалог с Китаем с целью улучшения отношений стран, заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен.
В Пентагоне заявили о необходимости улучшения отношений с КНР
  • © Andy Wong / AP

«Мы должны понимать, что Китай — это совсем другой конкурент, нежели Россия, из-за огромных масштабов и мощи их экономики, [наши] союзники и партнеры, <…>, должны уметь работать и с Китаем, потому что это очень большая экономика в регионе, с которой им нужно сотрудничать», — цитирует ТАСС Хайтена.

По его словам, отношения с Китаем наладить не получится в случае отстутствия диалога.

Он отметил, что на данный момент США и Китай почти не разговривают друг с другом.

Ранее Джон Хайтен заявил, что в случае войны Соединённых Штатов с Россией и Китаем мир столкнётся с разрушительными последствиями.

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