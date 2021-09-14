В Пентагоне заявили о необходимости улучшения отношений с КНР

США необходимо наладить диалог с Китаем с целью улучшения отношений стран, заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен.

«Мы должны понимать, что Китай — это совсем другой конкурент, нежели Россия, из-за огромных масштабов и мощи их экономики, [наши] союзники и партнеры, <…>, должны уметь работать и с Китаем, потому что это очень большая экономика в регионе, с которой им нужно сотрудничать», — цитирует ТАСС Хайтена.

По его словам, отношения с Китаем наладить не получится в случае отстутствия диалога.

Он отметил, что на данный момент США и Китай почти не разговривают друг с другом.

Ранее Джон Хайтен заявил, что в случае войны Соединённых Штатов с Россией и Китаем мир столкнётся с разрушительными последствиями.