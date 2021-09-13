Еврокомиссар призвала ЕС лучше готовиться к ЧС в здравоохранении

Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес призвала Европейский союз лучше готовиться к чрезвычайным ситуациям в области охраны здоровья.

Об этом она сказала на открытии сессии Европарламента в Страсбурге.

«Коронавирус за это время стал частью нашей жизни... Мы продолжаем бороться с пандемией, используя наши средства... Сложившаяся ситуация показала, что ЕС должен быть лучше подготовлен на случай чрезвычайных ситуаций в здравоохранении в будущем», — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что объединение нуждается в укреплении сотрудничества в данной области.

31 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе вакцинировали от коронавируса 70% взрослого населения.