В Евросоюзе вакцинировали от коронавируса 70% взрослого населения, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Я хочу поблагодарить многих людей, благодаря которым это великое достижение стало возможным. Но надо идти дальше! Нам нужно вакцинировать больше европейцев», — сообщила она.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС продолжит поддерживать своих партнёров и поможет остальному миру в деле вакцинации.

2 августа глава Еврокомиссии заявила о вакцинации 60% взрослого населения ЕС двумя дозами вакцины от коронавируса.