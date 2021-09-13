РИА Новости: замглавы МИД Судана примет участие в заседании в Москве

Замглавы МИД Судана Мухаммед Шариф прибудет в российскую столицу для участия в заседании Комитета по политическим вопросам Министерств иностранных дел Судана и России 21 сентября. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в суданском МИД.

«Комитет по политическим вопросам МИД Судана и России соберётся в Москве 21 сентября», — заявил источник.

Отмечается, что Шариф приедет в столицу России в качестве председателя российско-суданской комиссии.

Также агентство со ссылкой на источник в оборонном ведомстве Судана сообщило, что суданские власти рассчитывают внести изменения в соглашение о строительстве российской военно-морской базы на Красном море.

1 июля российский президент Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу соглашение между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России.

Позже глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с соглашением о базе ВМФ на Красном море, заявил, что в Судане также готовятся к ратификации соглашения.