РИА Новости: замглавы МИД Судана примет участие в заседании в Москве
«Комитет по политическим вопросам МИД Судана и России соберётся в Москве 21 сентября», — заявил источник.
Отмечается, что Шариф приедет в столицу России в качестве председателя российско-суданской комиссии.
Также агентство со ссылкой на источник в оборонном ведомстве Судана сообщило, что суданские власти рассчитывают внести изменения в соглашение о строительстве российской военно-морской базы на Красном море.
1 июля российский президент Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу соглашение между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России.
Позже глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с соглашением о базе ВМФ на Красном море, заявил, что в Судане также готовятся к ратификации соглашения.