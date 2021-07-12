Лавров прокомментировал ситуацию с соглашением о базе ВМФ на Красном море

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Судана Марьям аль-Махди прокомментировал ситуацию с соглашением о базе ВМФ на Красном море.

«Мы этот вопрос обсуждали, проинформировали о том, что в России начался процесс ратификации. Как вы понимаете, сейчас парламент на каникулах, поэтому по их завершении Госдума определит график рассмотрения этого документа. Видимо, это будет уже новый состав Госдумы», — сказал Лавров.

По его словам, в Судане также готовятся к ратификации соглашения.

«Госпожа министр сообщила, что в Судане также готовят начало процесса ратификации, и он будет осуществлён в соответствии с теми процедурами, которые для этой цели существуют в суданском парламенте», — отметил Лавров.

Ранее министр иностранных дел Судана Марьям аль-Махди прокомментировала ситуацию с соглашением по созданию в стране базы ВМФ России. По её словам, процесс ратификации любого международного соглашения требует прохождения через законодательный совет.

«Однако в его отсутствие в настоящее время… совет министров, с одной стороны, и гражданское крыло Суверенного совета, с другой стороны, должны изучить такие соглашения до их ратификации», — заявила аль-Махди.

1 июля российский президент Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу соглашение между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России.